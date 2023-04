Olomoučtí archeologové objevili v iráckém Kurdistánu pravěké vesnice

Před dvěma měsíci zde se svou výzkumnou skupinou prováděl startovní terénní průzkum archeolog Nováček. Již první sesbíraná data přinesla unikátní poznatek: např. v prostoru o velikosti přibližně 40 hektarů se badatelům povedlo najít zaniklou vesnici, jejíž historie sahá s největší pravděpodobností do poloviny 4. tisíciletí před naším letopočtem.

„Jde o oblast čtyř horských údolí, která jsou oddělená vápencovými štíty. I když hovoříme o poměrně divoké krajině, je zavlažovaná, tedy úrodná, a i v létě velmi příhodná pro zemědělství. Zjistili jsme, že právě tato oblast je i překvapivě bohatá na archeologické dědictví. Na poměrně malé ploše se nám tam podařilo najít velké množství památek, jejichž historie sahá až do středního paleolitu (tedy před více než 40 tisíci lety - pozn. red.),“ popsal Nováček.

Desetitisíce let staré paleolitické nálezy, tedy nálezy ze starší doby kamenné, mají zatím povahu shluků kamenných nástrojů (štípané industrie) na svažitých polohách s dobrým výhledem, byla to tedy podle něj zřejmě otevřená lovecká sídliště.

Nadzemně viditelné památky z pravěku, a to vesnice, existují i na Blízkém východě.

S terénním výzkumem iráckého Kurdistánu má dlouholeté zkušenosti, a to je i důvod, proč právě Univerzita Palackého získala důvěru tamního Generálního direktorátu památek.

„Z mého pohledu máme před sebou výjimečný nález. Objevili jsme pravěké rozvržení krajiny, a pokud se to potvrdí, náš objev významně přispěje k poznání pravěké zemědělské krajiny oblasti takzvaného úrodného půlměsíce,“ zdůraznil archeolog význam naleziště.

Ačkoli se nepovažuje za experta na pravěk a nálezy podle něj bude muset zhodnotit ještě specialista, je přesvědčen, že v odlehlých končinách Kurdistánu lidé vybudovali tyto zemědělské soustavy před 6000 lety a byly užívány buď kontinuálně až zhruba do období 800 až 900 našeho letopočtu, nebo zanikly ještě v době bronzové.

„Při odjezdu ze země vždy musíme odevzdat závěrečnou zprávu, která obsahuje informaci o nálezech. Jinými slovy jsme povinni celou kolekci projít a zdokumentovat. V tomto případě to bylo časově velmi náročné, protože jsme za těch 14 dní získali osmdesát kolekcí nálezů. Už víme, že tamní poměrně stísněná údolí sloužila jako intenzivní komunikační koridory. Jako zemědělské oblasti byly využívané po celé období pravěku a historických období. Potřebujeme se do odevzdaných kolekcí znovu vrátit, ideálně na podzim, a to přímo se specialistou na pravěk,“ uzavřel Nováček.