Začal prodej vánočních stromků, ceny zůstávají podobné jako loni

Jedli kavkazskou z domácí produkce vysokou 150 až 200 centimetrů seženou letos Češi většinou stejně jako loni v rozmezí od 690 do 990 korun, smrk ztepilý od 300 do 400 korun a borovice vyjde na 400 až 550 korun.

Mountfield nebo Bauhaus letos do nabídky zařadily dánské jedle. V Mountfieldu budou ceny stejné jako v minulém roce. Za stromek do 150 centimetrů zákazníci zaplatí 399 korun, kus do 200 centimetrů vyjde na 599 korun. Bauhaus letos cenu některých typů vánočních stromků meziročně snížil, nejlevnější druh asi o pětinu.