Vzít si stromek z lesa je krádež. Navíc může zapáchat

Uříznout si vánoční stromek přímo v lese bývalo donedávna obvyklé. Průzkumy udávaly, že to dělal každý pátý Čech. Jde ale o krádež, za kterou podle lesního zákona hrozí pokuta až 15 tisíc korun.

Navíc je otázka, zda smysl Vánoc spíš nenaplní živý stromek v lese, pod nímž si rodina nadělí něco hezkého, než stromek uříznout domů. Podle obchodníků právě pocit, že stromek by měl žít, vede mnohé rodiny k menšímu stromečku v květináči. Například v Bauhausu stojí taková jedle do sta centimetrů 635 korun, o něco větší pak 745 korun.

Mezi klasickými stromky je nejlevnějším druhem smrk, který ale brzy opadá. Kupují se i borovice a oblíbené jedle. Do tří nebo čtyř set korun se dají koupit stromky do metru výšky. Nejdražší jsou jedle, které vydrží dlouho zelené i v teplém bytě. Čtyřmetrové vyjdou až na čtyři tisíce korun.

Než vyrostou pro použití na Vánoce, trvá to podle Bendy až 13 let. V německých a dánských školkách, odkud je Hornbach bere, rostou nejprve jako semenáčky. Z jednoho kilogramu se jich vypěstuje až pět tisíc. Po dvou letech jsou sazenice velké šest centimetrů, což je dostatečná výška pro přesazení do lesních školek.