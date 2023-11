Světelná zoo v Drnholci na Břeclavsku navodí adventní atmosféru

„Na skulpturách jsme pomocí světýlek zdůraznili nejvýraznější rysy tak, aby byly z dálky k rozeznání. U žirafy dlouhý krk, u nosorožce zase roh. V dalších letech bychom chtěli postupně přidávat další zvířata, celkový počet by ale neměl překročit třicítku,“ doplnil Tomaštík.

Světelná zoo je pro návštěvníky otevřená od středy do neděle od 17:00 do 21:00 a v provozu zůstane do konce ledna.