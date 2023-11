Jeseník má vánoční strom od ženy, která ho dostala v devíti letech

„Pamatuji si, jako by to bylo včera, když jsem svoji babičku přemlouvala, jestli si ten strom můžu zasadit u ní před domem. Byla jsem malá holka, dnes je mi skoro padesát let. Pod tímto stromem jsem za ta léta stihla uspávat své děti v kočárku, má babička pod ním sedávala, když se schovávala před sluníčkem,“ popsala Renata Krobotová.