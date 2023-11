Pošta a další doručovatelé se chystají na Vánoce. Čekají se rekordy

„Očekáváme, že letos překonáme náš dosavadní rekord v počtu roztříděných zásilek, který byl v loňském roce 817 000 zásilek za jediný den. Rozhodným dnem pro doručení zásilky do Vánoc při podání na výdejním místě je 19. prosince, při podání na depech dokonce 20. prosince,“ uvedla zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Denní objem zásilek se v předvánočním náporu ve srovnání se zbytkem roku navyšuje o 50 až 100 procent. Podle dat z průzkumu společnosti DHL preferuje více než polovina Čechů doručení balíků na adresu. Rostoucí popularitu ale zažívají i výdejní boxy, které upřednostňuje téměř pětina zákazníků, a výdejní místa, která jsou první volbou pro 22 procent lidí v Česku. Jako hlavní důvod využívání výdejních míst lidé uvádějí, že se nemusí časově vázat na kurýra, ušetří na přepravném a je to pro ně pohodlnější.

„Doporučujeme proto letos zákazníkům počítat s o něco delšími lhůtami pro dodání. Aby lidé stihli dárky z internetu zabalit pod stromeček, doporučoval bych je objednat nejpozději 19. prosince. O něco později bude možné garantovat doručení u výdejních míst a boxů, které pravděpodobně zvládnou včas doručit i objednávky z 20. prosince. Nejzazší termín pro objednání dárků online bude podle mne u Alzy, která by do svých AlzaBoxů měla do Štědrého dne stihnout ještě objednávky z 22. prosince. Dopravu si totiž obstarává sama bez zdržení na třídících centrech. Nicméně u výdejních boxů je potřeba počítat s tím, že budou beznadějně přeplněny,“ dodal šéf brněnského logistického centra Authentica Fulfillment Petr Litavec.