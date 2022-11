Vánoční beránek bude opět plnit dětská přání

Vánoční beránek vzešel z klasického vánočního příběhu, kdy se pastýři přicházejí poklonit do Betléma novorozenému chudému Ježíškovi a darem mu přinášejí beránka. Charitativní projekt chce v duchu této události pomoci splnit vánoční přání všem dětem do 16 let, jejichž rodiče se ocitli ve finanční nouzi, a nemohou si tak dovolit svým ratolestem vánoční přání splnit.