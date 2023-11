Šéf pražského oddělení kyberkriminality: On-line podvodů před Vánocemi přibude

Jak to letos vypadá s podvody na internetu a jejich množstvím?

Neustále jich přibývá, a to už loňský rok přinesl skokový nárůst. Loni jsme jen v Praze řešili asi 4100 věcí, zatímco v roce 2021 jen zhruba 1500, takže jde o skoro trojnásobný rozdíl. To samé ale platilo po celé republice, kde předloni bylo asi 8000 věcí a loni už 21 tisíc. A letos bude další nárůst.

Navíc si je třeba uvědomit, že i když policie vykazuje statisticky nějakou kauzu jako jednu, můžou pod ní být další desítky i stovky dílčích skutků, což v těch podvodech velmi často je. Prostě toho neustále přibývá a odhadujeme, že letos těch věcí bude ještě daleko víc.

Čím si stále rostoucí počet podvodů na sítích vysvětlujete?

Nejsme z toho vůbec nadšení. Osobně si to vysvětluju tak, že zaprvé je to skvělý byznys pro podvodníky, což znamená, že se do toho zapojuje čím dál víc organizovaného zločinu, který se přesouvá z ulic do kyberprostoru.

Druhá věc je, že současná ekonomická situace v naší zemi přispívá k tomu, že se lidé chytají daleko víc jakékoli možnosti nějakých investic a zhodnocení svých peněz, obávají se budoucnosti, a pak se velmi často stávají oběťmi podvodníků slibujících právě zhodnocení jejich úspor.

Promítá se do toho nedostatečná finanční gramotnost lidí a velmi lehkovážné nakládání s penězi, osobními i bankovními údaji.

Jaké jsou nyní nejčastější typy podvodů, které musíte řešit?

Je jich mnoho. Jeden cílí na vaše úspory, což je typ podvodu, kdy si pachatelé hrají na falešného bankéře či policistu a tvrdí, že váš účet je v ohrožení a že byste měl převést peníze. Pak jsou podvody postavené na SMS zprávách a komunikačních aplikacích, kde obdržíte zprávu, že máte nedoplatek za nějaký balíček, příspěvek na bydlení a podobné věci.

Jaké jsou tam škody?

V některých případech jdou do milionů, v jiných jde sice o drobnější částky v řádech tisíců korun, ale o velké množství poškozených. I tento byznys se jim vyplatí. Často záleží, kolik má člověk zůstatek na účtu a kam až může jít jeho kredit v bance, a to včetně půjčky. Protože díky tomu, jak dnes fungují banky, kde máte často předschválený úvěr na jedno kliknutí, tak pokud mají podvodníci kontrolu nad vaším bankovnictvím, tak si za vás vezmou úvěr. Děje se to hodně často.

Ale pozor, takové útoky nedělají žádní hackeři, kteří by prolomili internetové bankovnictví. To jsem si udělal já sám, protože jsem někomu poskytl přístupové údaje. To je, jako když dám kriminálníkovi klíče od bytu.

Jaká byla letos nejvyšší částka, o kterou někoho připravili?

Kolegové zrovna minulý týden v Praze řešili případ, kdy jedna paní přišla dokonce o 8,5 milionu korun.

Jak to?

Ozval se jí falešný bankéř s varováním, že její účet a peníze jsou v ohrožení, a ať je nahází do bitcoinmatu – a ona to udělala. Ale pořád to lidi netrkne, byť jsou varováni, i banky jsou v tom velmi aktivní. Pokud zaznamenají nějaké extra velké výběry z účtu, tak sice nemohou klientovi zakázat, aby si peníze vybral, ale víme o tom, že banky tyto lidi upozorňují. Například že pokud vybírají, protože mají třeba nabídku nějaké investice, ať si to promyslí, proberou s rodinou. Ale ti lidé na to stejně neslyší.

Jsou i postupy podvodníků stále víc promyšlené?

Ano. Zlepšily se jejich techniky, které jsou skutečně manipulativní, takže se člověk může velmi lehce nachytat. A hrozba, kterou lidé od podvodníků slyší, že mohou o své úspory přijít, jim zatemní mozek. Navíc e-maily či SMS zprávy jsou v poslední době natolik věrohodné, že se na to lidi chytnou. I mně se stalo, že jsem málem na něco kliknul, protože jsem si myslel, že je to pravé.

Je důležité u toho trochu přemýšlet a nebýt naivní a chamtivý

Podvodníci neustále sbírají informace o tom, co se děje, především z médií. Takže když píšeme, ať si lidé dávají pozor na špatnou češtinu a gramatiku, tak je to pro ně impulz, aby to v další vlně zlepšili.

Zkoušejí to i přes sociální sítě?

Neustále. Na sociálních sítích nadále používají reklamní kampaně typu „co mikrofony zaznamenaly, když měly být vypnuty“ a pod odkazem je pak podvodná kampaň na zúročení vašich financí. Nedávno jsem neúspěšně nahlašoval na Googlu reklamu na investice, kde zaštiťovali dokonce obrázkem a prohlášením našeho prezidenta, že jde o kampaň pro obyvatele Česka, aby si zhodnotili své úspory. Podle Googlu ale nešlo o porušení jejich pravidel…

Je letos nějaký trend ohledně podvodů na internetu?

Oni umějí průběžně reagovat na to, co je momentálně trendy, takže pokud se třeba před dvěma lety začalo mluvit o nějakém státním příspěvku na bydlení, okamžitě se nám vyrojily podvody s tímto státním příspěvkem.

Teď se zase vrací do kurzu balíčky a různé údajné nedoplatky za zásilky, protože se blíží Vánoce, kdy bude zvýšený pohyb pošty a zásilek. Lidé budou hojně objednávat z e-shopů a čekat na zásilky ve velkém, budou nervózní, takže i daleko víc připraveni se nechat nachytat. A protože je to dobrý byznys, začalo se tomu věnovat víc skupin organizovaného zločinu.

Co je tedy právě teď největším trendem?

V současné době podvodné investice. To znamená, že jde o zmíněné reklamní kampaně na sociálních sítích, ale i ve velkých médiích, kde nabízejí zhodnocení úspor, například v podobě nákupu akcií, zlata, kryptoměn, ale vy o tyto peníze přijdete.

Dál také letí podvody při prodeji zboží na internetu, kdy se vám ozve falešný zájemce, že všechno zaplatí včetně dopravy, a pošle odkaz na podvodnou stránku připomínající různé zásilkové služby, a poté z vás vyláká přístupové údaje k bankovnictví s tím, že vám na kartu vloží peníze.

Jenže se stane pravý opak, on vám je z účtu následně vysaje. A protože se blíží Vánoce, začíná smršť podvodů přes SMS a e-maily o nedoplatcích na balíčky, které máte na poště, nebo že vám zásilku chtějí doručit, ale zbývá tam zaplatit nějakou částku. Myslím si, že právě tento typ podvodů bude před Vánocemi gradovat.

V jakých celkových částkách se pohybují škody za letošní rok?

Myslím si, že celková škoda se bude pohybovat opravdu už v miliardách korun.

Zmínil jste, že jde často o organizovaný zločin. Pochází z Česka?

Ne. Jde většinou o mezinárodní skupiny, které se rekrutují z postsovětských republik. Ve většině případů naše specia­lizované útvary spolupracují s ukrajinskými orgány, se kterými je výborná spolupráce. Přímo v Česku řešíme a chytáme jen malé ryby v podobě lidí, kteří pomáhají podvodně získané peníze legalizovat a vyvést z účtů. Hlavní organizátoři u nás neoperují, jsou v zahraničí.

Poškozených jsou však v každém druhém případě, který u nás na oddělení řešíme, desítky až stovky, a jde většinou o Čechy. Škoda bývá v desítkách milionů korun.

Na co si tedy lidé mají dát před Vánocemi pozor?

Ať se pořádně dívají, na co klikají a komu sdělují své osobní informace, včetně těch bankovních.