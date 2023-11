Počet stížností na telešmejdy po milionových pokutách ubývá

Potom, co Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v létě udělil milionové pokuty, se zdá, že se telešmejdi stáhli více do ústraní. Nepřímo to alespoň naznačují data, které úřad Novinkám poskytl. Z čísel vyplývá, že stížností na nevyžádaný telefonát neboli tzv. telemarketing v posledních měsících znatelně ubylo.

Foto: Envato elements Ilustrační foto