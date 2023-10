Místo kupců šmejdi. Podvodů na webových bazarech je čím dál víc

Hana Sýkorová není sama, kdo má podobnou zkušenost. Když jedna z jejích přítelkyň prodávala zimní oblečení na děti, tak se jí během prvních dvou hodin ozvalo osm podezřelých zájemců. U jiné to byly během krátké doby tři reakce, takže raději už nikam inzeráty nevkládá.

„Na základě dalších informací od údajné zájemkyně si žena do mobilního telefonu nainstalovala bankovní aplikaci, do níž se vzápětí přihlásila. V průběhu noci jí přišlo z její banky několik SMS zpráv. Po telefonátu do banky zjistila, že někdo vybral z jejích dvou bankovních účtů 434 tisíc korun,“ vylíčila policie.