Lidové Vánoce v Polabí lákají do skanzenu v Přerově nad Labem

V dalších objektech narazíte na figurální scény z běžného života, z koledování, prožívání skromných Vánoc, kdy ještě elektrika byla zázrakem. Ukázky z dílen kartáčníka, ševce, kováře, všude neuvěřitelné množství tehdy nezbytného nářadí a náčiní, které by se mnohým hodilo jako výzdoba chalup, ale sotva by si s tím dokázali poradit. K tomu sáně, povozy, kočáry…

Otevřeno mají v přerovském skanzenu od úterý do neděle od 9 do 16 hodin, poslední vstup je v 15 hodin. Na Štědrý den a Boží hod bude zavřeno, od 26. do 30. prosince bude otevřeno denně od 9 do 16 hodin.