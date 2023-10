Noc v bažině? Bydliště nejznámějšího pohádkového zlobra je k pronájmu

Přespání bude realizováno od poloviny do konce října, konkrétně od pátku 13., zúčastnit se ho budou moci celkem tři hosté. Jen jedné skupině se pak poštěstí užít si ve Shrekově doupěti dvě noci, a to od 27. do 29. října. Zájemci se mohou registrovat přes platformu Airbnb, která v minulosti nabídla podobné zážitky například na střeše pařížského kabaretu Moulin Rouge nebo v růžovém Barbie domě v Kalifornii.