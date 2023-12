Jeskyně se o víkendu promění v peklo

V peklo s čerty a samozřejmě s Mikulášem, který prý ochrání všechny děti, se počátkem prosince promění hned tři ze čtrnácti veřejnosti přístupných jeskyní v Česku. Budou se nejen nadělovat dárky, ale u zlobilů promlouvat do duše. Ti nejvzornější obdrží ve Výpustku u Křtin v Moravském krasu dokonce „certifikát hodného dítěte“. Do mikulášské zábavy pro děti se zapojí jeskyňáři i ochotníci. Díky světelným efektům se svět krápníků zbarví do ruda.

Foto: SJ ČR/Jaroslav Šanda Jeskyně Výpustek

Článek Za pekelníky i Mikulášem, který prý nad drobnými prohřešky obvykle přimhouří oko a peklu jen tak někoho nevydá, lze vyrazit i do Mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku a do Koněpruských jeskyní v Českém krasu na Berounsku. „Především do Křtin na Blanensku míří na již tradiční Ďábelský Výpustek stovky lidí. Zájem je tak velký, že je nutné si vstupy do podzemí předem rezervovat,“ řekl Novinkám mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš. Do podzemí za pohádkou Mikulášskou akci pro děti začali pořádat speleologové ve Křtinách v jeskyni Výpustek, v níž je postavený 200 metrů dlouhý protiatomový kryt někdejšího velení československé armády, před 14 lety. Chtěli jen pobavit dětí z okolí. Jenže divadelní spolek Křový (KŘtinský Ochotnický VÝkvět) pak připravil pro příchozí ještě mikulášskou pohádku, díky čemuž se řady návštěvníků rozrostly. V té nové, připravené na první prosincový víkend, prý bude mít Mikuláš problémy se sháněním dárků, protože se mu ztratil jeho pomocník - anděl Dárius. Foto: SJ ČR/Jaroslav Šanda +2 „K tomu se bude pátrat po tom, kdo je nalezený loupežnický synek. Kdo se z něj vyklube, to se dozvědí děti až na samém konci jeskyně Výpustek, která překvapivě nekončí peklem,“ uvedl s úsměvem režisér představení Jaroslav Šanda. Na akci nebude scházet ani občerstvení. Lístečky pro Mikuláše a Lucifera Do středočeských Koněpruských jeskyní zamíří Mikuláš s čerty hned na pět dnů. Zabydlí se tam od 1. do 5. prosince. Správa jeskyně na svých internetových stránkách důrazně upozorňuje, že ani z legrace se při akci děti v pytlech nenosí. Po předání dárků ale na ně čeká vyplňování lístečků. Pro Mikuláše v nich popíší své dobré vlastnosti a pro Lucifera hříchy. Tyto písemnosti zůstávají v jeskyni, takže si je pak prý oba velmi pozorně prostudují. Lístečkový systém zavádí i mikulášsko-pekelný tým v Mladečských jeskyních na Olomoucku, který se letos k akci připojuje poprvé. Mladečské peklo se otevře v úterý 5. února. „Rodiče prosíme, aby čertům přinesli seznam hříchů jejich dětí a andělům balíčky s odměnou pro ně,“ řekl vedoucí jeskyní Ondřej Vlček. Upozornil, že u vchodu do podzemí není parkoviště, auta lze odstavit na 600 metrů vzdáleném vyhrazeném stání v severní části obce Mladeč. Na krkonošské Stezce korunami stromů čeká čertovské a andělské překvapení Z Cyklohráčku bude Čertohráček