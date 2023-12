Betlém určený pro biskupa skončil v ostravské nemocnici

Za nejtěžší při tvoření považuje nápad. „Dokud ho nemám, tak neříznu do dřeva. Už na začátku musím vědět, co chci dělat. A ne každé dřevo se na všechno hodí. Když už vím, co chci, tak je to pro mě jednoduché, protože u toho už pak nemusím moc uvažovat,“ pousmál se Vančura.