Zelenskyj odpálkoval Berlusconiho: Na dvorek mu nikdy nevjel ruský partner v tanku

„Přeji si, aby se v Itálii nic takového nedělo a nikdo to nezažil, protože to je prostě obrovská tragédie,“ řekl také Zelenskyj podle ukrajinských médií.

Meloniová se podle webu Politico stran Berlusconiho vyjádření snažila zmírnit napětí a poznamenala, že poslanci z Berlusconiho strany při hlasování v parlamentu vždy podporovali opatření na pomoc Kyjevu. „Porážka Ukrajiny by byla předehrou k možné invazi do dalších evropských států, to je to, co někteří v Evropě předstírají, že nechápou,“ řekla.