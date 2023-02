Italská premiérka Meloniová přijela do Kyjeva

„Premiérka Meloniová přijela do Kyjeva,“ uvedl na Twitteru informační portál Nexta a zveřejnil video z příjezdu Meloniové. Z něj je patrné, že dorazila vlakem, stejně jako o den dříve americký prezident Joe Biden.

#Italian Prime Minister Giorgia #Meloni has arrived in #Kyiv . pic.twitter.com/MuefeUCFFO

Meloniová pokračuje v politice svého předchůdce Maria Draghiho, který se loni v červnu vydal do Kyjeva v doprovodu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Olafa Scholze.

Italská premiérka před časem po příjezdu na summit Evropské unie v Bruselu označila za nemístné, že francouzský prezident Emmanuel Macron pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na předchozí večer do Paříže, kde oba prezidenti povečeřeli spolu s německým kancléřem Olafem Scholzem. Podle Meloniové by to mohlo uškodit společnému postoji Evropské unie vůči Ukrajině.