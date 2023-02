Zelenskyj: Návštěva amerického prezidenta se projeví na bojišti

Zelenskyj dodal, že „historicky významný“ je pokrok, kterého se podařilo dosáhnout v protivzdušné obraně. „Jsou to ‚patrioty‘ pro ochranu našich měst,“ řekl s odkazem na loňské rozhodnutí USA poskytnout Kyjevu systém protivzdušné obrany Patriot. „To je opravdu zásadní posílení,“ prohlásil.

„Ve Washingtonu bylo pozdě v noci a v Kyjevě už brzy ráno. Ruská letadla byla ve vzduchu, tanky projížděly přes vaši hranici a vy jste mi řekl, že slyšíte zvuky výbuchů. Na to nezapomenu. Zeptal jsem se, co pro vás mohu udělat? Jak vám mohu pomoci? A pamatuji se, co jste mi řekl: svolejte světové vůdce, požádejte je, aby pomohli Ukrajině,“ řekl Biden. Dodal, že mnozí očekávali, že „Kyjev bude obsazen a Ukrajina padne“. „No a rok poté Kyjev stojí, Ukrajina stojí, demokracie stojí. Amerika je s vámi a svět je s vámi,“ konstatoval.