Zelenskyj: Mrtví jsou po celé Ukrajině. Rusko se nás snaží vymazat z povrchu Země

229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними. —— The 229th day of full-scale war. On the 229th day, they are trying to destroy us and wipe us off the face of the earth. Completely. Destroy our people who are sleeping at home in Zaporizhzhia. Kill people on their way to work in Dnipro and Kyiv. The air alarm does not stop throughout Ukraine. There are missiles hitting. Unfortunately, there are dead and wounded. Please do not leave shelters. Take care of yourself and your loved ones. Let's hold on and be strong.