Západní kazetová munice působí Rusům velké ztráty. Jejich vlastní tak ničivá není

Šuvalov je tvrdým kritikem toho, jak se nadhodnocují ruské úspěchy při ničení západní techniky a na oko se nechá střílet do už zničených amerických transportérů, aby to vypadalo, že se jich zničilo víc. Západní kazetové munici se věnuje opakovaně.

Už dříve v jiném příspěvku zmínil poměr ztrát způsobených použitím kazetové munice oběma stranami: „Nechci potěšit nepřítele přinášením přesných dat s odkazem na různé úseky fronty, ale zatím se poměr ‚války kazet‘ pohybuje v rozmezí mezi 1:4 až 1:7. A to není v náš prospěch. S přihlédnutím k tomu, jak se ničí a odchází technika, poměr poroste ještě horším směrem.“

Podle něj ruské vedení použilo špatnou taktiku: „Měli jsme napřít všechny síly na zablokování dodávek kazetové munice na Ukrajinu, prohlásit, že my takovou munici používat nebudeme, a roztrhat Evropany, kteří mají takovou munici zakázanou (a umožnili její dodávky). Ta šance tu byla.“

V tom má Šuvalov pravdu - v řadě evropských zemí včetně České republiky zaznívaly silné hlasy odmítající její nasazení a dodávky na Ukrajinu. Pomíjí ovšem, že by Rusku mnozí nevěřili, že by vlastní kazetovou munici dál nepoužívalo, když už ji několikrát nasadilo.

„Ale my jsme tomu vesele propadli a prohlásili, že máme také kazetovou munici,“ podotkl Šuvalov a dodal: „Ano máme jí mnoho. Ne sice plné sklady, ale skládky. Můžete si najít fotografie. V podstatě prošlé nelikvidní aktivum. A zbytek morálně a technicky zastaralý. Ani s nosiči to není moc dobré.“

„Nepřátelská strana má významnou převahu jak v úrovni munice, tak v úrovni nosiče. Za takové situace narazíme na kvalitativní posun v paritě sil. Jsme připraveni zaplatit za jednoho zničeného nepřítele 25 až 30 našimi lidmi? Odpověď je zřejmá, že? Proč tedy děláme všechno pro to, abychom dosáhli takového poměru? Nebo spíše, proč neděláme nic, abychom takovému poměru zabránili?“ ptá se Šuvalov.

Zmínil i další problémy, které stávající potíže umocňují. „Situace s bojem proti (nepřátelským) bateriím je více než katastrofální. Dodnes tu není žádné systematické řešení a důstojníci a generálové, kteří na to upozornili, bylo posláni na kraj hranice nebo do Sýrie,“ píše otevřeně bloger.

Potíže dělá podle něj ruským vojákům i ukrajinská taktika, kdy odříznou vojáky v poli od týlové podpory: „Kluci v první linii to odnášejí. Není to jednoduché. Kvůli problémům s léky umírají často na následky zranění kazetovou municí. Je to hrozná, bolestivá smrt. Nepřítel se naučil - ano, představte si, taky se učí - odříznout cestu pro posily i pro ústup. A zákopy před kazetovou munici neochrání. V zákopech je chaos, strašlivá kaše z živých a umírajících, kterým je zcela nemožné pomoci. Po zásahu kazetovou municí je přitom potřeba dobrá zdravotní péče.“