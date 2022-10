Západ by měl pomoci Ukrajině s protivzdušnou obranou, míní expert

Odborník reagoval na dotaz, jak by měl Západ pomoci Ukrajině, aby se lépe bránila útokům, které Rusko provedlo jako odplatu za zničený most na Krymu.

Své nebe Ukrajina v současnosti brání komplety S-300 darované Slovenskem a americkými systémy NASAMS, které jsou schopné zasáhnout cíle ve výšce až 21 km. V řádu dnů má podobné komplety IRIS-T poslat na Ukrajinu Německo. Co dalšího by mělo následovat?

„Že Ukrajinci dostanou americké systémy NASAMS a německé IRIS-T, to je výsledek něčeho, co běží několik měsíců. Přesunout systémy z nějaké země na Ukrajinu, to je to nejjednodušší,“ komentoval situaci pro Novinky Visingr.