Záběry, které mohou mít dohru, ukázaly výbuch dronu na území Rumunska

Co výbuch způsobilo ale Reuters nezávisle ověřit nesvedla a upozornila také, že nebyla schopna nezávisle ověřit ani datum pořízení videa a fotografií. Starosta nedalekého městečka Tulcea Tudor Cernega nicméně tvrdí, že datum sedí. Na místě prý sám našel trosky.

„Byl jsem zvědavý na to místo, o němž se psalo na internetu. Řekl jsem si: jestli to tam je, tak to najdu. Znám dobře celou tu oblast. Chtěl jsem se sám přesvědčit,“ řekl novinářům.