Wagnerovci mají cvičit běloruskou armádu

Podle běloruského ministerstva obrany se výcvikové prostory armády v současnosti připravují na další společný výcvik vojenského personálu Běloruska a Ruska, do kterého by se měli zapojit právě wagnerovci. Předchozí cvičení se mělo údajně konat před měsícem a mělo být „úspěšně dokončeno“.

Pokud jsou informace agentury Belta pravdivé, znamenalo by to, že wagnerovci kývli na pozvánku běloruského diktátora Alexandra Lukašenka, který je zhruba před dvěma týdny požádal o vycvičení jeho armády. O pozvání informovala například americká zpravodajská televize CNN .

„Jsou to lidé, kteří bojovali po celém světě za nastolení normální civilizace. Západ je nenávidí,“ řekl Lukašenko o wagnerovcích, kteří prosluli mimo jiné svou brutalitou.

„Bohužel tu ale zatím nejsou,“ řekl běloruský prezident. „Pokud by ale jejich instruktoři přijeli a předali nám bojové zkušenosti, tak tyto zkušenosti přijmeme,“ uzavřel.

Pokud se potvrdí, že žoldnéři Wagnerovy skupiny budou cvičit běloruskou armádu, znamenalo by to pro Ukrajince zvýšené nebezpečí z této strany hranice.

To by mohlo být umocněno i faktem, že Rusko podle vojenského experta Vladislava Selezněva stáhlo zhruba 26 000 vojáků a 150 tanků do Kurské, Bělgorodské a Brjanské oblasti, která bezprostředně sousedí s Běloruskem.