Většina Rusů je proti jadernému útoku na Ukrajinu či Západ

Karaganov napsal, že by Rusko mělo z preventivních důvodů udeřit atomovou zbraní někde v Evropě. „Třeba na polské město Poznaň. Jen tak se zabrání globálnímu termonukleárnímu konfliktu,“ napsal Karagnov s tím, že Spojeným státům by takový úder nestál za jadernou odpověď, a tudíž by se Kremlu vyplatil.