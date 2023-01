V Kyjevě byl ředitel CIA, jednal se Zelenským

„Ředitel Burns odcestoval do Kyjeva, kde se setkal se svými partnery z ukrajinských zpravodajských služeb i s prezidentem Zelenským a posílil pokračující podporu Ukrajině v její obraně proti ruské agresi,“ uvedl americký činitel, který cestu šéfa CIA přiznal.

Mluvčí CIA odmítla uvést, co Burns Zelenskému sdělil.

To se však nestalo a Ukrajina musí zvažovat, jak využít své zdroje, protože se připravuje na případnou další ruskou ofenzívu.

Burns podle zdroje listu obeznámeného s jednáním zdůrazňoval význam aktuálních bojů a přiznal, že podpora Ukrajiny by v budoucnu mohla být těžší. Právě otázky, jak dlouho může Ukrajina počítat s americkou a západní pomocí, byla klíčová. Sněmovnu reprezentantů totiž po volbách kontrolují republikáni a mezi částí amerických voličů klesá ochota podporovat Ukrajinu.

Prosincová pomoc ve výši 45 miliard dolarů, kterou Kongres schválil v prosinci, by mohla zajistit podporu Ukrajině až do července si srpna. Méně jisté je, jestli bude schválena další. I když ochota administrativy amerického prezidenta Joea Bidena je vysoká, mezi republikány, kteří ovládají dolní komoru Kongresu, jsou kromě jestřábů vyslovujících se pro další vyzbrojování Ukrajiny i konzervativci, kteří chtějí především snížit výdaje, uvedl list.

Burns je velmi skeptický ohledně ochoty Ruska vyjednávat, jak - k nevoli Ukrajinců - navrhují někteří západní činitelé. „Většina konfliktů končí při jednáních, ale to vyžaduje na straně Rusů skutečnou ochotu (jednat), kterou, myslím, nevidím,“ řekl šéf CIA minulý měsíc.

Burns je na Ukrajině vysoce oceňován, protože v lednu 2022 osobně varoval vedení země, že se Rusové v první fázi útoku pokusí dobýt letiště firmy Antonov v Hostomelu. Mělo to vést k tomu, že se Ukrajinci připravili na obranu letiště a cesty vedoucí od něj do Kyjeva, uvedl The Washington Post.