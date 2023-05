Ukrajinu jsme naopak militarizovali, svitlo Prigožinovi

Šéf wagnerovců se také vrátil k situaci v Bachmutu, o který se svádí tuhé boje a kde operují jeho jednotky. Prigožin prozradil, že do 1. června by měli wagnerovci předat město do rukou vojáků ruské armády. Pokud se tak nestane, diskredituje to podle něj ruskou armádu, což bude z pohledu veřejnosti špatně.