KOMENTÁŘ: Západ počítá s dlouhou válkou – Alex Švamberk

Rusové se chlubí, že ovládli Bachmut. Zřejmě trochu předčasně a velmi halasně, jako by šlo o rozhodující vítězství. I kdyby ho měli pod kontrolou úplně celý, na situaci na frontě to mnoho nezmění. Čekat brzký konec konfliktu by bylo bláhové. Západ si to už uvědomuje a plánuje po tancích předat Ukrajině i stíhačky F-16. Americký prezident Joe Biden řekl, že nebude bránit jejich dodání.

Foto: Novinky Alex Švamberk