Ukrajinci zpochybňují střelbu na loď v Černém moři

Uvedla i důvod, proč by Rusko mohlo tvrdit, že takto tvrdě zasáhlo: „Mohl by to být signál všem civilním plavidlům v Černém moři.“ Šlo by tedy o snahu odradit rejdaře, aby vysílali své lodě do ukrajinských přístavů včetně říčních (jako je Izmajil), na které se blokáda nevztahuje.