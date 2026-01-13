Hlavní obsah

Ukrajinci udeřili na ruské továrny vojenského průmyslu

Vojtěch Bauer

Ukrajinská armáda v noci na úterý drony zaútočila na ruské město Taganrog v Rostovské oblasti, kde zasáhla továrnu na výrobu komponentů pro drony a také letecký opravárenský závod. Informuje o tom list Ukrajinska pravda s odkazem na ruská média a úřady.

Foto: X/@ConflictDISP

V ruských továrnách propukl požár

Článek

Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar uvedl, že ruská protivzdušná obrana kolem šesté hodiny ranní (04:00 SEČ) odrážela letecký útok na Taganrog. „Prosím, buďte opatrní, dodržujte pokyny záchranných složek, nevycházejte na ulici a nepřibližujte se k oknům,“ cituje Ukrajinska pravda Sljusara.

Podle telegramového kanálu Astra se cílem ukrajinských dronů stala továrna Atlant Aero, kde se vyrábí komponenty do dronů, a také letecký opravárenský závod TANTK pojmenovaný po G. M. Berijevovi, sovětském leteckém konstruktérovi.

Ukrajinský list zmínil, že Atlant Aero se soustředí na vývoj dronů Orion a FPV bezpilotní letouny. Podnik zejména vyrábí komponenty pro bojové drony, řídící systémy a také komplexy elektronického boje.

Útok na obě průmyslové továrny potvrdila i ruská státní agentura TASS. „V důsledku leteckého útoku na naše město bylo poškozeno pět bytových domů, tři obytné budovy, dva průmyslové podniky a šest automobilů,“ tvrdí Rusové.

Rusové udeřili na dvě zahraniční lodě u pobřeží Ukrajiny

Válka na Ukrajině
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Související témata:
Rusko
Ukrajina
Drony
Dronový útok
Válka Rusko-Ukrajina

Výběr článků

Načítám