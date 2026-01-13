Ukrajinci udeřili na ruské továrny vojenského průmyslu

Článek
Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar uvedl, že ruská protivzdušná obrana kolem šesté hodiny ranní (04:00 SEČ) odrážela letecký útok na Taganrog. „Prosím, buďte opatrní, dodržujte pokyny záchranných složek, nevycházejte na ulici a nepřibližujte se k oknům,“ cituje Ukrajinska pravda Sljusara.
The Atlant Aero plant in Taganrog had drone sanctions applied.— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) January 13, 2026
This great video shows the hot deals being offered at the unscheduled overnight fire sale. All sorts of drone and EW equipment is getting cleared out.
It looks like the entire plant is going, going, gone.🔥🔥🔥😎 pic.twitter.com/vly0dhUEe5
Podle telegramového kanálu Astra se cílem ukrajinských dronů stala továrna Atlant Aero, kde se vyrábí komponenty do dronů, a také letecký opravárenský závod TANTK pojmenovaný po G. M. Berijevovi, sovětském leteckém konstruktérovi.
Ukrajinský list zmínil, že Atlant Aero se soustředí na vývoj dronů Orion a FPV bezpilotní letouny. Podnik zejména vyrábí komponenty pro bojové drony, řídící systémy a také komplexy elektronického boje.
Útok na obě průmyslové továrny potvrdila i ruská státní agentura TASS. „V důsledku leteckého útoku na naše město bylo poškozeno pět bytových domů, tři obytné budovy, dva průmyslové podniky a šest automobilů,“ tvrdí Rusové.