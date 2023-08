Ukrajinci si dělostřelecky připravují strategicky významný Tokmak, Rusové tam mají problémy

Terčem raket s kazetovou municí však jsou především zásobovací kolony, jak plyne z vyjádření ruského telegramového kanálu plukovníka Pjotra Šuvalov a k následkům útoku z neupřesněného dne: „Nedávno rakety přiletěly do Tokmaku a tvrdě zasáhly nákladní auta a řidiče. Na ministerstvu obrany se rozhodli neklást na to důraz, protože tu bylo riziko odvety nepřítele, že by zveřejnil, že civilní cíle nebyly moc civilní.“ Stejně to však podle něj uniklo.

Server odsoudil Kyjev za nasazení západní kazetové munice a vyčíslil dopady útoků touto municí: „Během jediného dne byly zabity tisíce ruských vojáků. Ruské ministerstvo obrany to rozhořčeně odsoudilo, že to není válka, ale masakr ruské armády.“

„Tokmak nejspíše obejdeme z východu. Vezeme ho do takzvaného operačního obklíčení, aby se dostal pod kontrolu našeho dělostřelectva. Po vyčištění předmostí u Robotyne tam může být přivezeno naše dělostřelectvo, které začne zpracovávat vojenské objekty v katastru Tokmaku,“ popsal možný směr útoku a taktiku plukovník ukrajinského letectva Roman Svytan v rozhovoru pro ukrajinskou stanici New Voice , jenž byl zveřejněn 17. srpna.

Svytan zmínil, že se situace do hloubky dvaceti kilometrů už dá zjistit pomocí vzdušného průzkumu: „Mají tam 35. armádu. No, jmenuje se to armáda, ale je to několik rozptýlených brigád. A to je práce po armádní dělostřelectvo.“