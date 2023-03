Ukrajinci jsou nemrtví, nelitujte ani jednoho. Propagandista v ruské TV otevřeně vyzývá ke genocidě

„Jsou to zvířata. Už nemají lidskou schránku. Není třeba je litovat, a to ani jednoho z těch, proti kterým ruská armáda bojuje. Jsou to nemrtví, kteří povstávají z hrobů. Jako v televizních seriálech,“ řekl Mardan o Ukrajincích, kteří brání svou vlast před nevyprovokovanou ruskou agresí.