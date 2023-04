Ukrajinci chystali na výročí invaze masivní útoky na Rusko, Washington je zarazil

„Náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov nařídil jednomu ze svých důstojníků, aby se připravil na masivní ostřelování 24. února se vším, co má rozvědka k dispozici,“ uvádí se v dokumentu .

Rozvědka měla údajně v plánu útok na přístav v Novorossijsku. Mělo se jednat o symbolickou operaci, která by demonstrovala schopnost Ukrajiny zasáhnout nepřítele hluboko v jeho týlu.

Ve Spojených státech panují obavy, že by protiútok s použitím amerických zbraní mohl být velice rizikový. Dokonce až tak, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl reagovat použitím taktických jaderných zbraní, uvedl The Washington Post.