Soud v Rusku rozhodl, že muž se silnou vírou nemusí bojovat na Ukrajině

Oblastní soud pro ruskou Leningradskou oblast ve čtvrtek potvrdil, že muž, který byl odvedený do války na Ukrajině, má kvůli náboženskému přesvědčení nárok sloužit náhradní civilní službu, napsala agentura AP. Podle ní je to precedens, který by mohl povzbudit další odvedence snažící se vyhnout vojenské službě z důvodu víry.

Foto: Profimedia.cz Socha spravedlnosti u budovy ruského nejvyššího soudu. Ilustrační foto