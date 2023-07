Šéf vojenského výboru NATO přirovnal ukrajinskou protiofenzivu k vylodění v Normandii

Den D, jak se často vylodění spojenců v Normandii přezdívá, byl největší námořní invazí v historii. To samozřejmě u ukrajinské a převážně pozemní protiofenzivě neplatí. Bauer ale podobnosti obou operací vidí v časovém horizontu.

„Protiútok je obtížný. Lidé by si neměli myslet, že jde o snadný úkol. Viděli jsme to v Normandii za druhé světové války. Spojencům trvalo sedm, osm, devět týdnů, než prolomili německé obranné linie. Nemělo by být překvapením, že protiútok nejde rychleji,“ řekl Bauer Evropské pravdě.