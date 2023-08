Ruští partyzáni popsali svou vizi o konci Putinova režimu

Žádostí je podle něj obrovské množství, a proto ještě chvíli potrvá, než Legie zase vstoupí do akce. Baranovskij zároveň promluvil o plánech tažení na Moskvu.

„Bylo pro nás důležité vidět, jak na takovou situaci zareagují místní bezpečnostní složky. Reagovali tím nejkrásnějším způsobem – nekladli odpor. Prigožin se díky tomu dostal do Moskvy, ale nezaútočil na ni. Ukázalo nám to, že je docela možné dosáhnout Moskvy. Náš konečný plán je výlet do Moskvy,“ prohlásil.