Rusové zničili kus silnice v obavě z útoku na Brjansk, tvrdí Ukrajinci

„Ruští okupanti od vychloubání, že Kyjev dobudou za tři dny, začali vyhazovat do povětří silnice ze zjevné obavy, že Ukrajina zaútočí na oblastní centrum. Ale Ukrajina není agresor. Náš stát se výlučně brání, Brjansk nepotřebujeme. Potřebujeme ale pád rozhodovacího centra, kde se rozhodlo o rozpoutání války proti Ukrajině, a proto ať raději to vyhodí do povětří,“ řekl listu Ukrajinska pravda mluvčí pohraničníků Andrij Demčenko.