Další ruský ústup? Podle Kyjeva se chystají opustit záporožskou elektrárnu

Zdůraznil přitom, že je příliš brzy na to tvrdit, že Rusové elektrárnu opouštějí, ukrajinská strana se ale na takovou variantu připravuje.

„V ruských médiích se objevilo velké množství zpráv, že by stálo za to (elektrárnu) opustit a předat kontrolu nad ní Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE),“ prohlásil Kotin. „Zdá se, že balí kufry a kradou přitom, co můžou,“ dodal.