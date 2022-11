Rusko může připojit záporožskou jadernou elektrárnu do své sítě, varuje ISW

Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve čtvrtek uvedla, že ostřelování poškodilo elektrická vedení vysokého napětí 750 kV a 330 kV přivádějící proud do elektrárny jen den poté, co Ukrajinci začali s odstavením dvou reaktorů. Vedení bylo poškozeno při ostřelování ve vzdálenosti 50 až 60 km od elektrárny z území pod ukrajinskou kontrolou. Rusko by toho mohlo využít k tomu, aby převedlo elektrárnu pod svou správu, protože jen ono může garantovat zajištění dodávek proudu do elektrárny, aby se mohly chladit reaktory a obyvatelé nedalekého Enerhodaru nebyli bez tepla.