Rusové přišli na Ukrajině už o 200 000 vojáků, odhaduje Západ

Počet mrtvých a zraněných ruských vojáků na Ukrajině se blíží 200 tisícům. Odhadují to američtí a další západní činitelé, napsal list The New York Times (NYT). Odhady podle nich mohou být nepřesné. V každém případě ztráty navyšují tvrdé boje u východoukrajinských měst Bachmut a Soledar.

Foto: Reuters Válka na Ukrajině

Článek Moskva po podzimním neúspěchu na frontě zoufale touží po velkém úspěchu a Bachmut považuje za klíč k ovládnutí Donbasu, píše NYT. Ruská armáda proto vyslala do předních linií nedostatečně vycvičené rekruty, což si podle amerických představitelů žádá stovky zabitých nebo zraněných vojáků denně. Domnívají se také, že ruský prezident Vladimir Putin je ochoten snést až stovky tisíc ruských vojenských obětí. Obtížně se určuje i počet ukrajinských ztrát. Jenom u Bachmutu denně zahynuly nebo byly zraněny stovky ukrajinských vojáků, uvádí představitelé. Lépe vycvičené jednotky Kyjeva se podle nich drží v záloze a větším bezpečí, zatímco v první linii snášejí hlavní nápor ruského ostřelování méně připravené jednotky, například záložníci z územní obrany. Spojené státy naposledy oficiálně zveřejnily odhady ztrát z bojů na Ukrajině loni v listopadu, kdy šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley hovořil o více než 100 tisíc mrtvých a zraněných vojácích na ukrajinské i ruské straně. Putin přecenil schopnosti armády, ofenziva vyvrcholí v dubnu, tvrdí analytici Válka na Ukrajině „Řekl bych že nyní je to výrazně přes 100 tisíc,“ řekl Milley v lednu na tiskové konferenci v Německu. Ruské ztráty podle něj zahrnují „armádu i žoldnéře v (soukromé) Wagnerově skupině“. Náčelník generálního štábu norské armády Eirik Kristoffersen na konci ledna uvedl, že na Ukrajině bylo zraněno nebo zabito 180 tisíc ruských vojáků a 100 tisíc ukrajinských vojáků. NYT následně uvedl, že počty jsou „nejisté“, protože za současné situace je těžké udržet si dobrý přehled. „Mohou být jak nižší, tak vyšší,“ dodal. Nejmenovaní američtí představitelé tento týden uvedli, že ruské ztráty se blíží hranici 200 tisíc. Odhady pro Ukrajinu i Rusko jsou založené na satelitních snímcích, odposleších, příspěvcích na sociálních sítích, zpráv médií působících přímo na místě i na oficiálních vyjádřeních obou vlád, uvádí NYT. Stanovení přesných bilancí je proto obtížné a rozdíly panují i v odhadech v rámci americké vlády. Rusko ani Ukrajina již řadu měsíců nezveřejnily žádné spolehlivé informace o svých ztrátách. Moskva počet ztrát oficiálně zveřejnila jen třikrát, naposledy na konci září v souvislosti s vyhlášením částečné mobilizace v Rusku. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu tehdy uvedl, že na Ukrajině zahynulo 5937 ruských vojáků. Vlastní seznam zabitých Rusů na frontě si vede ruskojazyčný server BBC společně se serverem Mediazona, kterým se od začátku války podařilo jmenovitě potvrdit okolo 13 030 mrtvých. Vzhledem k nutnému potvrzení z různých zdrojů podle BBC tento počet neodráží skutečnou bilanci ruských obětí. Jen za poslední týden ale podle nich padlo na 500 Rusů. Většina z těch, kdo zahynuli za uplynulé tři měsíce, patřila k nově mobilizovaným, dobrovolníkům či vězňům. Ukrajina v blízké budoucnosti Krym nezíská, tvrdí Pentagon Válka na Ukrajině