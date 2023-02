Ruský plyn už neproudí, ropa ještě teče

„Od ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream k nám může plyn z Ruska proudit jen přes Slovensko. A odtud od loňského září do konce ledna přitekla jen 2,2 procenta celkového dovozu. V lednu to dokonce nebyl ani kubík. Vystačíme si totiž s dodávkami plynu přes Německo,“ potvrdil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

K tomu se vládě ve spolupráci s polostátním ČEZ podařilo vyjednat dodávky z plovoucího terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nizozemském Eemshavenu. Byl to první nově zprovozněný terminál od chvíle, kdy Rusové vtrhli na Ukrajinu. První dodávka pro Česko dorazila do terminálu loni v září.

Smlouva na pronájem kapacity terminálu platí na pět let, ČEZ v něm má rezervovány dodávky odpovídající třem miliardám kubíků plynu, tedy zhruba třetině roční spotřeby roku 2021. Spotřeba Česka ale oproti tomuto stavu loni výrazně klesla, a tak smluvená kapacita odpovídala asi 40 procentům roční spotřeby.

Výhodou terminálu v Lubminu je již existující infrastruktura. Plyn lze z lokality posílat plynovodem OPAL do Saska, a z něj je možné jej přepravit plynovodem Gazela do České republiky.

Nadále také pokračují jednání o možných dodávkách LNG s Katarem nebo Alžírskem, s Varšavou pak byly obnoveny hovory o plynovodu Stork 2, který by umožnil dodávky z Polska.

U ropy byla závislost Česka na dodávkách z Ruska „jen“ zhruba poloviční. Ruská ropa do tuzemska proudí nadále. Evropská unie sice od prosince uvalila na její dovoz zákaz, ale to platí pouze pro dovoz po moři tankery. Pozemním ropovodem Družba smí ropa ještě letos přitékat.

Od počátku února nelze do Evropské unie dovážet ani ruské ropné produkty, tedy například naftu. Také u ní si ale Česko vyjednalo výjimku. Podle ní může ještě po celý příští rok dovážet ropné produkty z jiných členských zemí Unie.

Kromě ruské ropy ČR dováží komoditu i ropovodem TAL z italského Terstu do německého Ingolstadtu a návazným ropovodem IKL do Kralup nad Vltavou. Akcionáři ropovodu TAL již odsouhlasili navýšení kapacity ropovodu, tak aby z něj Česko mohlo pokrýt celou roční spotřebu osm milionů tun ropy.

Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděly vyjde rozšíření kapacity na několik miliard korun a investici by měl zaplatit český stát. Navýšené dodávky rozšířeným ropovodem TAL Plus by měly začít během příštího roku.