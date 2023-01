Rusko zakázalo brancům vycestovat ze země, tvrdí Ukrajinci

Pozoruhodné je, že se omezení má týkat i kategorie C, tedy mužů schopných vojenské služby s omezeními, kteří zpravidla nepůsobí na bojové linii. Branci této kategorie jsou v době míru osvobozeni od branné povinnosti, osvobozeni od vojenského výcviku a zařazeni do zálohy. Případný zákaz vycestování by mohl značit, že se s nimi počítá do další vlny mobilizace.