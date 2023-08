Rusko Ukrajinu nemůže porazit, přiznal šéf doněckých separatistů

Ten dále uvedl, že v jeho myšlenkách nevidí ani to, že by bylo možné „snadné obsazování ukrajinských měst“.

„Mohli bychom však vstoupit do fáze, která je pro Ukrajinu v jejím nezávislém stavu nanejvýš nepříznivá: fáze, která není ani mír, ani válka,“ uvedl velitel separatistů s tím, že do této fáze by se Rusko mohlo dostat tak, že by místo pokračování speciální vojenské operace přistoupilo k oficiálnímu uznání „převzatých“ území.