Rusko stále více závisí na íránských dronech, rychle je spotřebovává

Skibitskyj dodal, proč jsou také vypouštěny ve stále větších hejnech čítajících až 40 dronů, Důvodem je, že v takovém množství je větší šance, že se některé dostanou nad cíl, než když by jich poslali pět nebo deset. Zahltí se tak se totiž protivzdušná obrana.

Vysoké počty dronů nasazených při jednom útoku ovšem vedou k tomu, že jejich zásoby klesají, uvedl Skibickyj: „Skutečně mají problémy s arzenálem, včetně bezpilotních letadel. Do dneška vypustili asi 660 dronů (Šáhid-131/136). Smlouva jim zajišťuje dodávku 1750, ale na jejich dodání a přípravu je potřeba čas. V posledních dnech jich použili velké množství a zásoby jsou vyčerpané. Podle našich zjištěné jim přijde další dodávka. Jak velká bude, ještě upřesníme. Ale obvykle přicházejí v dodávkách po dvou stech až třech stech kusech.“

Pokud by Rusko tyto drony používalo se stejnou intenzitou, dojednaná dodávka 1750 by mu vydržela při stávajícím tempu nasazení do května.