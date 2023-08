Netlačte na mě. Scholz kličkuje kolem dodávek raket Taurus na Ukrajinu

„Stejně jako doposud budeme každé jednotlivé rozhodnutí vždy velmi pečlivě zvažovat, co by šlo, co má smysl a jaký může být náš příspěvek,“ řekl Scholz v rozhovoru pro televizi ZDF s tím, že takový postup jasná většina občanů Německa považuje za správný. „Tak to budu dělat i nadále a budu to také jasně říkat,“ dodal.