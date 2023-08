Kapitulace Země 404 je jedinou možností míru, tvrdí Medvěděv

„Trpící lidé v zákopech rozdělené země si ve skutečnosti pouze přejí kapitulaci, která by snad otevřela cestu k míru,“ pokračoval, čímž dal najevo, že ani ukrajinská kapitulace by nebyla stoprocentní zárukou konce ruské agrese.

Podle bývalého ruského prezidenta se Ukrajina dostala do „fáze posmrtného hnití“, ze které se už nemůže dostat, protože „její mrtvolu už nedokáže nic oživit“. Místopředseda Bezpečnostní rady to vysvětlil tím, že ukrajinská protiofenzíva nefunguje, a to i přesto, že „továrna na maso protiofenzivy pracuje bez přestávky a posílá na jatka tisíce nešťastníků“.