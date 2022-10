Rusko deportuje tisíce Ukrajinců, může jít o etnické čistky

Jeden z ruských úřadů také už dříve přiznal, že děti z Ruskem ovládaných oblastí Ukrajiny, které se podle něj staly sirotky, byly dány k adopci do ruských rodin. Později toto sdělení stáhl. Pokud by se informace prokázala, mohlo by to znamenat porušení mezinárodní úmluvy o prevenci genocidy, píše BBC.