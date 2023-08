Postupujeme dále na jih, Robotyne plně osvobozeno, hlásí Ukrajinci

Podle zpráv Institutu pro studium války (ISW) z minulého týdne Ukrajinci postoupili nejen v Robotyne a jihovýchodně od něj, ale také východně od Novoprokopivky, ležící 5 km jižně od Robotyne. To by naznačovalo, že se ukrajinským čelním jednotkám podařilo Rusy obejít.

Analytici ISW upozorňují, že nejasnosti ohledně doplnění ztrát a vybavení ruských jednotek na jihu Ukrajiny ztěžuje předpovědi ohledně průběhu další etapy bojů. V oblasti podle nedávného hodnocení situace v podání ISW chybějí ruské síly, které dosud nebyly nasazeny do bojů. To může svědčit o tom, že další linie ruské obrany může být méně pevná než pozice, které již ukrajinské síly překonaly. Podle amerických expertů není jasné, zda si Rusové dokáží udržet převahu, pokud nebudou s to nasadit stejné množství vojáků i na další obranné linii.