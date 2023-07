Putin sebral Gerasimovovi velení na Ukrajině, tvrdí ruští blogeři

· Rakouská energetická skupina OMV chce pokračovat v odebírání plynu z Ruska. Šéf skupiny Alfred Stern to řekl v rozhovoru pro britský deník The Financial Times. Podle Sterna chce OMV dodržet smlouvu z roku 2018 o nákupech plynu s ruským Gazpromem, která platí... Celý článek