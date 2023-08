Putin se s více než 90 procenty stane znovu prezidentem, tvrdí Peskov

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov pro deník The New York Times (NYT) prohlásil, že v příštích prezidentských volbách získá Vladimir Putin přes 90 procent hlasů. Díky upravené ústavě by se tak ruským prezidentem stal už po páté a mohl by zůstat v úřadu až do roku 2030.

Foto: Tass, Reuters Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov