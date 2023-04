Putin nařídil založení muzeí, která se budou věnovat válce na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vládě, aby zajistila vytvoření muzeí věnovaných takzvané speciální vojenské operaci na Ukrajině, což je ruské oficiální označení pro ruskou invazi do sousední země. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na webu Kremlu. Vláda má taky přijít s návrhy, jakým způsobem by se mělo přistupovat ke studiu dějin „speciální vojenské operace“.

Foto: Kremlin.ru Vladimir Putin v Chersonu