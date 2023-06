Protiofenziva začala, tvrdí americká média

Očekávaná ukrajinská protiofenziva už běží. Stanici ABC News to sdělily dva dobře informované zdroje, přičemž jeden z nich údajně patří do okruhu nejbližších spolupracovníků ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Stejnou informaci prakticky souběžně zveřejnil také americký deník The Washington Post.

Foto: Valerij Zalužnyj/Telegram Ukrajinští vojáci

Článek Kyjev zatím protiútok oficiálně nepotvrdil, poznamenala ABC News. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu podle serveru RT.com ve čtvrtek informoval, že ruská armáda v noci v Záporožské oblasti odrazila útok asi 1500 ukrajinských vojáků a 150 obrněnců. Představitel Ruskem dosazené správy okupované části regionu Vladimir Rogov uvedl, že ukrajinské síly v noci podnikly první velký tankový útok na frontě v Záporožské oblasti. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit, připomíná ČTK. Proč Rusové tvrdí, že začala protiofenziva? Ukrajinci mají vysvětlení Válka na Ukrajině